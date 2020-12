per Mail teilen

Die Pforzheimer SPD will die Landtagskandidatur des früheren Porsche-Betriebsratschefs Uwe Hück um jeden Preis verhindern. Ein Fehler, meint Martin Rupps.

Im badischen Pforzheim tobt ein Streit, der das Dilemma der Volksparteien und die Renaissance politischer Bewegungen anschaulich macht. Der ehemalige Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück trat im Februar 2019 überraschend von seinem Posten zurück, um SPD-Bundestagsabgeordneter zu werden und – so sein Anspruch – die Partei zu erneuern. Aktuell will er nur noch, dass ihn die Pforzheimer SPD zum Landtagskandidaten nominiert. Doch die Damen und Herren, die dort bislang das Sagen haben, bremsen Hück mit Wahlschummeleien und juristischen Spitzfindigkeiten aus. Eine politische Schlammschlacht ohne Beispiel, die jetzt die Bundes-SPD beschäftigt.

Uwe Hück, ehemaliger Betriebsratschef bei Porsche, boxt jetzt um eine SPD-Landtagskandidatur picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Uli Deck/dpa

Auf der einen Seite stehen die sogenannten verdienten Parteigenossen und Berufspolitiker, mit denen die SPD Jahr um Jahr Wähler verliert. Auf der anderen Seite der Spätberufene und Polit-Rambo Uwe Hück, der bei den letzten Gemeinderatswahlen in Pforzheim Stimmenkönig wurde. Schon heute droht er mit einer eigenen, sogenannten Offenen Partei, falls ihn die SPD nicht in den baden-württembergischen Landtag lässt. Uwe Hück, der selbsternannte Mann des Volkes, der auch offizieller Volksvertreter werden will!

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Polit-Rambo und Charismatiker

Der Mann bringt etwas mit, das die deutsche Politik in 70 Jahren gründlich getilgt hat: Charisma. Ausstrahlung. Den unverhohlenen Willen zur Macht. Nach den Erfahrungen mit Hitler-Deutschland ist das historisch verständlich, erweist sich aber in einer Gegenwart, die keine Vorbilder mehr kennt, als fatal. Eine Demokratie mit Abnutzungserscheinungen braucht Menschenfischer für diese Demokratie. Sie braucht Frauen und Männer, die nicht mit Programmen, sondern dank ihrer Persönlichkeit Wähler binden.

Eine SPD, die glaubt, auf charismatische Kandidaten verzichten zu können, beschleunigt ihren Untergang und schwächt die Demokratie.