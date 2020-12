US-Außenminister Mike Pompeo glaubt, dass der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny von der russischen Regierung angeordnet wurde. Es gebe eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass hochrangige Regierungsmitarbeiter hinter dem Anschlag steckten, sagte Pompeo in einem Radiointerview. Er kündigte eine eigene Untersuchung der USA dazu an. Die russische Regierung bestreitet weiterhin eine Beteiligung an der Tat. Nach Ansicht der Bundesregierung ist zweifelsfrei erwiesen, dass der 44-jährige Gegner von Präsidenten Wladimir Putin in Russland mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Nawalny wird in der Berliner Charité behandelt.