In Frankreich hat ein Mann in der Nacht drei Polizisten erschossen und einen weiteren verletzt. Ersten Angaben zufolge hatte der Mann seine Frau bedroht, die floh auf das Dach des Hauses. Als die Polizisten eintrafen, um der Frau zu helfen, eröffnete der Mann das Feuer und tötete einen Beamten. Später setzte er das Haus in Brand und erschoss zwei weitere Polizisten. Der Einsatz läuft noch, der Täter ist auf der Flucht.