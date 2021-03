Nach dem brutalen Polizeieinsatz gegen einen schwarzen Musikproduzenten in Paris sind die vier Polizisten angeklagt worden. Drei der vier Beamten müssen sich nach AFP-Informationen unter anderem wegen vorsätzlicher Gewalt verantworten. Zwei Polizisten kamen in Untersuchungshaft, die anderen beiden wurden unter Auflagen freigelassen. Der Musikproduzent war von den Polizisten geschlagen, getreten und rassistisch beleidigt worden. Der Fall ist durch Aufnahmen einer Überwachungskamera bekannt geworden und hat in ganz Frankreich für Entsetzen gesorgt. Am Wochenende haben mehr als hunderttausend Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert.