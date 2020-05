per Mail teilen

Nach Angaben der Polizeilichen Kriminalstatistik bleibt die Gewalt gegen Kinder unverändert hoch. Im vergangenen Jahr wurden 112 Kinder vorsätzlich oder fahrlässig getötet oder sind in Folge von Körperverletzung gestorben, wie der Präsident des BKA in Berlin mitteilte.

Bei der Polizei gehen nach Auskunft des Bundeskriminalamts (BKA) in der Corona-Krise nicht mehr Hinweise auf Gewalt und Missbrauch in der Familie ein als sonst. Diese Daten seien jedoch mit äußerster Vorsicht zu interpretieren, erklärte BKA-Chef Holger Münch. Das Dunkelfeld sei groß und die Auflagen in der Corona-Pandemie könnten dazu beitragen, dass familiäre Konflikte eskalierten.

Jeden Tag werden 43 Kinder sexuell missbraucht

Geschlagen und misshandelt wurden im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Kinder, sexuell missbraucht wurden 2019 jeden Tag durchschnittlich 43 Kinder. Das zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2019. Die Zahl der Misshandlungen ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, um zwei Prozent.

Die Zahl der Opfer von sexueller Gewalt ist um neun Prozent gestiegen, die Zahl der Vergewaltigungsopfer sogar um zwanzig Prozent auf 235 Fälle. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, wirft der Politik und der Gesellschaft vor, nicht genug gegen den Missbrauch von Kindern zu unternehmen.

"Viele Kinder erleiden in der Familie Vernachlässigung und auch sexuellen Missbrauch. Und dadurch, dass die Kontakte zu den Ansprechpartnern, zu den Vertrauenspersonen, Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas, Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen im Moment oft unterbrochen sind, wird sich die Gefahr noch erhöht haben." Johannes-Wilhelm Rörig, Missbrauchsbeautragter der Bundesregierung

"Sexueller Missbrauch ist auch eine Pandemie"

Er sagte, auch sexueller Missbrauch von Kindern sei eine Pandemie. Es fehle aber der politische Wille, sie einzudämmen. Auch Bundeskriminalamtschef Holger Münch warnte, dass Fälle im Moment womöglich nicht gesehen werden, weil die Kinder nicht mehr in die Schule, Kita oder zum Kinderarzt gehen.

Ein Mädchen sitzt auf dem Boden: 112 Kinder sind laut Polizeistatistik im Jahr 2019 getötet worden. dpa Bildfunk picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Umso wichtiger sei es, dass Familienangehörige und Nachbarn die Polizei bei Verdachtsfällen verständigen. Besonders besorgniserregend sei auch, dass immer mehr kinderpornografisches Material hergestellt und verbreitet wird. Mit über 12.000 Fällen gibt es laut dem Bundeskriminalamt eine Zunahme von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.