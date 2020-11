Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Polizei nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig verteidigt. Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hält Kritik für verfrüht.

"Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen", erklärte Seehofer in einer Pressemitteilung. Die Polizisten hätten "mitten im Geschehen eine gute Arbeit" gemacht, sagte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, im SWR. Als die Versammlung aufgelöst war, habe man nicht "aus dem Stand heraus die Menschen alle zerstreuen“ und "schon gar nicht" auf sie mit Wasserwerfern losgehen können. Man habe der Polizei im Namen der Versammlungsfreiheit eine "schier unmögliche" Aufgabe übertragen.

"Polizei ist keine Privatveranstaltung"

Es gehöre zum Standardrepertoire der Polizei, solche Großeinsätze wie den in Leipzig nachzubereiten und offene Sachverhalte zu klären, dazu brauche es "keine Aufforderung aus dem Parlament oder aus den Parteizentralen", betonte Wendt. Das sei normal und richtig so, "die Polizei ist ja keine Privatveranstaltung". "Mich überrascht manchmal, mit welcher Selbstverständlichkeit Politikerinnen und Politiker keine zwölf Stunden nach Einsatzende schon genau wissen, was die Polizei angeblich falsch gemacht hat und wie sie es natürlich hätten besser machen können", so der Polizeigewerkschafter.

Gerichte sollten die Realität berücksichtigen

Wendt äußerte den Wunsch, dass die Gerichte nicht nur "ihre eigene Realität" schaffen, sondern auch tatsächlich sehen würden, wie die Situation vor Ort sei. "Ich wünschte mir, dass die Verwaltungsrichterinnen und -richter, die solche Entscheidungen am Freitag treffen, dann am Wochenende auch in der ersten Reihe der Polizei stehen und miterleben, was sie mit ihrer Entscheidung angerichtet haben", sagte Wendt.

SPD-Chefin Esken: "Infektionsschutzgesetz nachjustieren"

SPD-Chefin Saskia Esken forderte im SWR Konsequenzen nach der Leipziger "Querdenken"-Demo, bei der es am Wochenende massenhaft zu Regelverstößen und auch zu Gewalt kam. "Wenn wir daran was ändern wollen, dass solche Demonstrationen in der Größe möglich sind und auch unter diesen Umständen, dann müssen wir legislativ tätig werden", sagte Esken. "Wir werden die Nachjustierung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag nicht nur beraten, sondern auch beschließen", kündigte sie an.

CDU-Generalsekretär Ziemiak "Schockierende Bilder"

Die Bilder der Gewalt in Leipzig hätten ihn schockiert, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hatte die Kundgebung mit 16.000 Teilnehmern erlaubt. Am Ende strömten deutlich mehr Menschen in die Leipziger Innenstadt, wobei sich nur ein Bruchteil an die Corona-Regeln hielt. Die Demonstranten erzwangen schließlich sogar einen nicht erlaubten Marsch über den symbolträchtigen Leipziger Ring. Die Polizei hatte zunächst versucht, dies zu verhindern, ließ die Masse dann aber ziehen.