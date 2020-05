per Mail teilen

Auch die Polizei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz will mit Tierretter-Geschichtchen gut Wetter machen. Prügelnde Polizisten gehören in die Entenstaffel, meint Martin Rupps.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Polizei ihr Handlungsfeld gewechselt. Glaubt man ihren eigenen Berichten, gilt ihre Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr Corona-Verstößen und Morden, sondern Enten und Kröten in Not.

Diese Entenküken hat die Karlsruher Polizei aus einem Schacht gerettet. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Jüngst eilten Polizisten auf ein Firmengelände in Karlsruhe, um hilflose Küken aus einem Schacht zu befreien. Sie taten es offenbar genauso professionell, wie sie Wohnungen stürmen und Geiseln befreien, denn die Aktion gelang. Allerdings sei es laut Polizeibericht zu gefährlich gewesen, die Küken außerhalb des Geländes freizulassen. Deshalb wurde "der Entennachwuchs in einem Karton über das Betriebsgelände in Richtung Alb transportiert". Tierschützer wissen ihr Steuergeld bestens eingesetzt!

In den sozialen Netzwerken sind Videos schlammversunkener Rehe, Pferde und Nashörner Klickschlager. Ich habe manche Filmchenmacher im Verdacht, dass sie aus Ruhmsucht zur misslichen Lage der Tiere ein wenig beigetragen haben. Der Mitleidseffekt beim Zuschauer tritt in jedem Fall ein. Den Polizisten möchte ich das nicht unterstellen, aber die Polizeien in den Ländern machen sich den Effekt solcher Tierrettungsgeschichten zunutze. Es sind Rosamunde Pilcher-Kurzromane. Sie enden immer gut. Ich habe noch nie von einer polizeilichen Rettungsaktion gehört, bei der die im Fenster eingeklemmte Katze verstorben ist.

Menschen geben sich so niedlich, wie sie können – besonders beim Date. Weshalb sollten es nicht auch Behörden versuchen? Im Fall der Polizei kollidiert die Selbstdarstellung leider mit anderen Videos im Netz, in denen deutsche Polizisten auf Demonstranten einprügeln. Oder mit dem unwirschen Ton, den Polizisten im persönlichen Gespräch schnell annehmen können.

Polizisten, die sich unangemessen verhalten, gehören nach Entenhausen strafversetzt.

Neue Einheit: Entenstaffel!