In Bammental ist am frühen Sonntagmorgen ein Haus in Vollbrand geraten. Wie viele Menschen verletzt sind, ist noch unklar. Eine Person wird vermisst.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmorgen wegen eines Hausbrandes in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz. Mindestens eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person gilt als vermisst. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von 100 Einsatzkräften vor Ort. Fünf Seelsorger für betroffene Personen sind ebenfalls im Einsatz. Das Gebäude ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Auch ein Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind noch nicht geklärt.