per Mail teilen

Fachleute kritisieren Mängel bei der politischen Bildung in Schulen. In einem Bericht für die Bundesregierung stellen sie unter anderem fest, dass Lehrer oft nicht entsprechend ausgebildet seien. Viele hätten nicht Politik studiert und müssten sich den Unterrichtsstoff selbst anlesen. Das reiche aber nicht aus. In einigen Bundesländern werde auch zu spät mit politischer Bildung begonnen. Dabei kämen demokratiegefährdende Inhalte wie Nationalismus und Rechtsextremismus heutzutage früh auf Kinder und Jugendliche zu. Die Autoren des Berichts fordern auch mehr Mitbestimmung, damit die Schülerinnen und Schüler praktische Demokratieerfahrungen machen könnten.