Chill mal, Kanzler!

Das Jahr 2021 hat gleich mehrere Spitzenpolitikerinnen und -politiker verschlissen. Das liegt an der Arbeitsbelastung, die sie sich aufbürden lassen, meint Martin Rupps.

Der Verschleiß an politischem Spitzenpersonal in diesem Jahr war immens. Das Phänomen, dass Frauen und Männer kometenhaft aufsteigen und bald danach abstürzen wie Ikarus, kommt in Deutschland immer öfter vor. Martin Schulz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Annalena Baerbock, Armin Laschet haben solche Bruchlandungen hinter sich - auch wenn sie nicht selbst der Sonne zu nahe kamen (wie Ikarus), sondern quasi von außen verbrannt wurden. Für mein Dafürhalten hat das mit den hohen Erwartungen von Medien und Öffentlichkeit an Spitzenpolitikerinnen und -politiker zu tun.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirkte bei seiner ersten Regierungserklärung im Deutschen Bundestag übermüdet. Spitzenpolitiker arbeiten zu viel, meint Martin Rupps. dpa Bildfunk Picture Alliance

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirkte bei seiner ersten Regierungserklärung im Deutschen Bundestag übermüdet. Kein Wunder. Ein Ministeramt in der Vorgänger-Regierung, Bundestagswahlkampf, Koalitionsverhandlungen, Regierungsbildung liegen hinter ihm. "Wir fangen jetzt an", sagte der Bundeskanzler mehrfach in seiner Rede. Nach menschlichem Ermessen braucht der Mann erst einmal Urlaub.

Beobachter fast rund um die Uhr

Die neue - von der Pandemie beförderte - Arbeitskultur kommt in der Politik erst zögerlich an. Vor Corona war die Work-Life-Balance, das ausgewogene Verhältnis zwischen Arbeits- und Freizeit, in aller Munde. Die Pandemie hat das Homeoffice etabliert, wenigstens in Berufen, wo dies möglich ist. Es zeichnet sich der Trend ab, dass es künftig in vielen Jobs weniger auf die exakte Erfüllung der Arbeitszeiten ankommt als auf die Qualität der Leistung.

Die neue Bundesregierung hat disziplinierte, sprich kräfteschonende Koalitionsverhandlungen geführt. Das wirkt, was die Arbeitsmethodik angeht, hoffentlich stilbildend. Die Annahme, dass zum Zustandekommen guter Vereinbarungen schlaflose Nächte und Pressestatements bleicher Verhandlungsführer im Morgengrauen gehören, erscheint mir altbacken und nicht zielführend.

Als nächstes dürfen ihre Mitglieder von mir aus individuell weniger arbeiten. Der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) wurde verlacht, weil er mit seinem Kabinett Kunstausstellungen besuchte. Tatsächlich war er seiner Zeit weit voraus. Ich brauche keinen Bundeskanzler am Tag seiner Regierungserklärung zusätzlich abends im Fernsehgespräch. Auch keine Außenministerin, die in der ersten Amtswoche fünf Länder bereist. Ein ausgeruhter Geist denkt besser, und das geht ja wohl nicht nur mir so.