Konkurrenz, Druck, Einsamkeit auf der einen Seite. Macht, Einfluss, Prestige und Vorteile auf der anderen. Die Abgeordneten des Parlaments leben in einem ständigen Spagat. Sie sind das Rückgrat der Demokratie - aber eben oft auch verzweifelte Menschen, die an Überforderung leiden. Über Euphorie und Depression haben viele Parlamentarier sehr offen in einem neuen Buch erzählt.

Es heißt "Alleiner kannst du gar nicht sein", geschrieben von Peter Dausend ("Zeit") und Horand Knaup (ex-"Spiegel"), erschienen bei dtv. Evi Seibert hat mit den Autoren, mit der stellvertretenden Bundestagspräsidentin Claudia Roth (Grüne) und mit Ex-MdB Wolfgang Bosbach (CDU) darüber gesprochen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass es überhaupt noch Leute gibt, die Politik machen wollen. Parlamentarier, das war mal etwas, was Respekt und Hochachtung bei den Menschen erzeugte. Das klingt nicht nur altmodisch, das ist es in der Praxis auch. Wenn man Parlamentarier heute nach ihrem Job fragt, fallen Worte wie Angst, Druck, Sucht und auch Einsamkeit, erzählt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. "Es gibt die Einsamkeit. Natürlich gibt's die. Und die gibt es vor allem, wenn du in dem ganzen Trubel bist, den ganzen Tag bist du im Trubel und öffentlich und rauf und runter. Und dann gehst du nach Hause und machst den Kühlschrank auf...und es ist schrecklich." Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth Claudia Roth (Grüne), Bundestagsvizepräsidentin dpa Bildfunk Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Sie schildert wie viele andere in dem Buch den täglichen Spagat der Abgeordneten zwischen den Erwartungen, die der Wahlkreis daheim an sie stellt, und dem Leben in der Berliner Blase, wo mit harten Bandagen um Posten gekämpft wird. Der Spagat zwischen eigenem Gewissen und Parteidisziplin. Im Extremfall kann dadurch sogar eine Koalition platzen, erinnert sich Claudia Roth. "Und wenn acht jetzt mit Nein gestimmt hätten, dann wäre Rot-Grün zu Ende gewesen. Und dann hätten die Energie-Leute, die Umwelt-Leute, die Antidiskriminierungs-Leute gesagt: Ihr seid jetzt mitverantwortlich, dass wir da nicht weiterkommen. Ein unfassbarer Druck." Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth Sucht nach Öffentlichkeit und Anerkennung Wer zu oft gegen die eigene Fraktion stimmt, wird zum Outlaw, bekommt keine wichtigen Ämter mehr, taucht nicht mehr in den Medien auf, wird vielleicht deshalb auch nicht mehr wiedergewählt und fällt dann in ein großes Loch. Denn der Job in Berlin hat ja auch sehr viele schöne Seiten, beschreibt Co-Autor Horand Knaup. "Du sitzt immer in der ersten Reihe, du wirst immer gesondert begrüßt. Du hast einen Wagen, in Berlin hast du die Fahrbereitschaften, das Schulterklopfen, die Anerkennung. Und das schafft nicht selten auch eine gewisse Abhängigkeit, um nicht zu sagen auch eine Sucht nach Öffentlichkeit, nach Anerkennung." Co-Autor Horand Knaup Das alles hat aber nichts mit dem Politiker als Person zu tun, sondern nur mit seinem Job und kann in vier Jahren schlagartig vorbei sein. "Das habe ich schon erlebt, dass Leute völlig panisch werden oder auch in Depression geraten, wenn plötzlich alles, wo sie gedacht haben, das sind sie und das sei ihre Identität, nicht mehr da ist." "Dann geht wieder eine oder einer über die Wupper" Wer sich das nicht bewusst macht und gegensteuert, mache sich völlig abhängig von der Partei, so Claudia Roth. Natürlich gibt es die, die mit dieser Droge Macht und Aufmerksamkeit gut umgehen können, die es genießen, Entscheidungen zu treffen, zur Not auch zulasten des Parteifreundes. Dann geht wieder eine oder einer über die Wupper: mal Andrea Nahles, mal Volker Kauder. Es gibt aber auch zunehmend Leute, die darauf keine Lust mehr haben. Co-Autor Peter Dausend spricht von einer neuen Macht-Flucht: Vielversprechende Politiker lehnen Top-Posten ab. "Ich habe mehrfach erlebt, dass Leute dann gesagt haben 'das will ich nicht'. Warum wollen sie es nicht? Weil sie sagen: Ich will nicht so attackiert werden wie die Leute, die ganz oben stehen. Ich will mich dem nicht aussetzen, auch dieser permanenten öffentlichen Beobachtung. Und zum anderen: Ich will selber nicht so werden." Co-Autor Peter Dausend Es besteht noch Hoffnung für das Rückgrat der Demokratie Trotzdem ist auch Dausend zuversichtlich: Es gibt viele, die ihre Energie und ihren Wunsch, Dinge zu verändern, behalten. Bestes Beispiel ist ein Mann, der in seinem Politikerleben oft genug quergeschossen hat und von seiner Partei teilweise gehasst wurde - derweil seinen Spaß am Job nie verloren hat: der Ex-CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach. Wolfgang Bosbach (CDU) dpa Bildfunk Rolf Vennenbernd/dpa "Wenn ich immer höre, wie groß doch die Belastung ist, und 40-Stunden-Woche gibt es nicht. Und dann kommt auch noch der Wahlkreis am Wochenende. Ich habe 23 Jahre Spaß gehabt. Und insofern bin ich eher unendlich dankbar und war eigentlich jeden Tag glücklich." Wolfgang Bosbach (CDU) Und so besteht doch noch Hoffnung für das Parlament, dass sich immer noch genug kluge Menschen finden, die genug Rückgrat haben für das Rückgrat der Demokratie: das Parlament.