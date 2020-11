per Mail teilen

Nie vorher haben Politikerinnen und Politiker so erschöpft und verzweifelt gewirkt wie im Corona-Jahr, meint Martin Rupps.

Das Corona-Jahr 2020 hat gute Chancen, für Frau Merkel und Co. zu den stressigsten ihres politischen Lebens zu werden. Nie vorher habe ich Frauen und Männern in Spitzenämtern so erschöpft und – ja – verzweifelt erlebt. Eine Verzweiflung an den Menschen, für die sie Verantwortung tragen. Auch eine Frau Merkel im politischen Raumschiff Berlin kann bestimmt gut verstehen, dass die Deutschen im grauen November ausgehen oder feiern möchten. Zugleich treibt sie die Sorge um, das Virus könnte noch viel mehr schwere Erkrankungen auslösen und zu viel mehr Toten führen.

Erschöpft wirkende Bundeskanzlerin: Angela Merkel am bei ihrer Regierungserklärung am Donnerstag dpa Bildfunk picture alliance/Michael Kappeler/dpa

Vielleicht rührt diese sichtbare Verzweiflung auch von der Einsicht her, dass die Pandemie eine Demokratie an die Grenzen ihrer Steuerbarkeit bringt. Irgendeine starke Lobby – wie jetzt die Gastronomen und Kulturschaffenden – schreit immer auf, wenn Bund und Länder neue Corona-Einschränkungen beschlossen haben. Immer mit triftigen Argumenten, die nicht gestochen haben. Was immer die Bundeskanzlerin und die Chefinnen bzw. Chefs der Länder beschließen – die meisten ihrer Entscheidungen werden richtig und falsch zugleich sein.

Es handelt sich um die denkbar schlechteste Entscheidungssituation überhaupt. Sie tritt immer dann ein, wenn ungleiche Gegner miteinander kämpfen. Das Virus nimmt keine Rücksicht auf die wirtschaftlichen und sozialen Verabredungen in einem modernen Industriestaat wie Deutschland. Zu diesen Verabredungen gehört, dass die meisten Eltern arbeiten gehen und die Kinder den Tag in Kita, Schule oder Hort verbringen. Dass auf die Konten der Eltern jeden Monat Geld fließt. Dass es nicht mehr Intensivpatienten als -betten gibt. Für viele in Deutschland gelten diese Verabredungen zurzeit nicht.

Ich könnte Corona-Entscheidungen wie die vom Mittwoch besser akzeptieren, wenn Frau Merkel und Co. nicht nur dürre Erklärungen abgäben wie am Donnerstag im Bundestag. Wenn sie ihre Dauerschleifen des Appellierens und Moralisierens häufiger durchbrächen, um persönliche Zweifel und eine gelegentliche Verzweiflung offenzulegen. In Berlin tut das im Augenblick, glaube ich, nur Jens Spahn. Ich kann nur von mir schreiben - vermeintliche Schwächen zu zeigen, ist für mich ein Ausdruck von Stärke.