Baden-Württemberg will die Test-Kosten für Pendler in Hochinzidenzgebiete übernehmen. Der Ticketverkäufer Eventim will, dass eine Corona-Impfung Zugangsvoraussetzung zu Veranstaltungen wird, wenn es für alle die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...