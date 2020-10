Polen wählt am 28. Juni einen neuen Präsidenten. Das teilte die Vorsitzende des Parlaments, Elżbieta Witek, mit. In Meinungsumfragen führt Amtsinhaber Andrzej Duda. An zweiter Stelle liegt der Kandidat des größten Oppositionsbündnisses "Bürgerkoalition", Rafal Trzaskowski. Die Wahl sollte eigentlich am 10. Mai stattfinden. Trotz der Corona-Krise hatte die Regierungspartei PiS lange an dem Termin festgehalten und wollte die Abstimmung als reine Briefwahl durchführen. Eine dafür nötige Gesetzesänderung scheiterte jedoch am Widerstand aus den eigenen Reihen.