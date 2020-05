Auch neue, schwerwiegende Fakten dürften Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht zum Rücktritt bewegen. Er ist ein Stein, auf dem die Bundeskanzlerin ihre Regierung baut, meint Martin Rupps.

Das ARD-Politikmagazin REPORT MAINZ ist auf neue Merkwürdigkeiten in Sachen Pkw-Maut, dem Leib- und Magen-Projekt von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), gestoßen. REPORT MAINZ behandelt das Thema auch in der aktuellen Ausgabe am Dienstagabend.

Ich glaube nicht, dass Andreas Scheuer wegen dieser neuen, schwerwiegenden Fakten zurücktreten wird. Er dürfte den Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses abwarten wollen. Vielleicht geht bis dahin auch schon die Legislaturperiode zu Ende und der Mann macht seine Amtszeit voll.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfte trotz neuer Vorwürfe an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) festhalten picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Von Jutrczenka/dpa

Seit Angela Merkel das Land regiert, kommen Rücktritte von Kabinettsmitgliedern nur noch selten vor. Ich frage mich, warum. An einer besseren Qualität ihrer Truppe kann es nicht liegen. Auch Angela Merkel hat Frauen und Männer im Kabinett, die Verfehlungen begangen haben oder schlichtweg überfordert sind.

Ich glaube, die Bundeskanzlerin scheut sich, an der Statik ihrer komplexen Regierungen zu rütteln, denn es bestünde immer die Gefahr, die eigene Partei, die Schwesterpartei oder den Koalitionspartner zu verprellen. Dann doch besser die Frau oder den Mann im Amt lassen. Angela Merkel wollte sogar, obwohl selbst Wissenschaftlerin, an ihrem Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) festhalten, nachdem sein Abschreiben für die Doktorarbeit bekannt geworden war.

In dieser Legislaturperiode könnte erschwerend hinzukommen, dass eine Rechtsaußen-Partei die stärkste Oppositionskraft im Bundestag ist. Forderungen von AfD-Politikern wie Alexander Gauland und Alice Weidel nicht nachzugeben, wird zur Frage der politischen Ehre. Einer falsch verstandenen, meine ich. Mit jedem weiteren Tag, an dem ein Minister wie Andreas Scheuer im Amt bleibt, nimmt das Vertrauen in die politische Ordnung Schaden. Und die Zahl der Frustrierten über "die in Berlin" steigt.