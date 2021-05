per Mail teilen

Nach Abschalten des Atomkraftwerks und Sprengen der landschaftsprägenden Kühltürme wird an ihrer Stelle ein Konverter für Strom aus Windkraft gebaut. Er kommt mit Ultranet aus dem Norden.

SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen hat sich mit der Zukunft der Stromerzeugung in Philippsburg beschäftigt und beantwortet wichtige Fragen.

Inwiefern ist der Abriss der Kühltürme eine Investition in die Energiewende?

Der Platz, an dem bisher die beiden Kühltürme standen, wird sozusagen der Landeplatz für Strom aus Erneuerbaren Energien. Philippsburg ist der Endpunkt der Gleichstromverbindung Ultranet - eine von drei großen Stromautobahnen, die Windstrom aus dem Norden Deutschlands in den Süden transportieren sollen.

Der Strom fließt auf dieser langen Strecke als Gleichstrom, weil dann weniger verloren geht. Bei uns zuhause kommt er aber als Wechselstrom aus der Steckdose. Deshalb muss am Ende ein Konverter stehen, der die Stromarten umwandelt - er wird jetzt in Philippsburg gebaut.

Die beiden Atomkraftwerke in Philippsburg sind abgeschaltet und produzieren keinen Strom mehr. Wann kommt der Windstrom aus dem Norden hier an?

Das wird nicht so schnell gehen. Ultranet steckt zwar bereits in der Genehmigungsphase, aber diese großen Stromtrassen erfordern eine aufwendige Planung. Hier sollen zum ersten Mal bei einer bereits bestehenden Stromtrasse Gleichstrom und Wechselstrom gleichzeitig geleitet werden.

Es gab und gibt auch viele Kritiker und Bürgerinitiativen entlang der geplanten Trasse, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Insgesamt ist alles etwas im Zeitverzug. Für Ultranet ist das Datum für die Inbetriebnahme auch schon verschoben worden. Das derzeitige Ziel für die Fertigstellung sind zwei bis drei Jahre - also bis 2023.

Die geplante Ultranet-Trasse soll durch den Norden von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg führen. SWR

Gibt es eine Lücke in der Stromerzeugung - wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, aber noch kein Windstrom aus dem Norden fließt?

Momentan läuft im Grunde in Baden-Württemberg nur noch ein Atomkraftwerk: Block zwei in Neckarwestheim. Die Erneuerbaren Energien haben einen Anteil von 27 Prozent an der Stromerzeugung, sie werden das nicht ausgleichen können. Neben Ultranet gibt es noch Südlink als geplante wichtige Stromautobahn nach Baden-Württemberg. Aber es wird bei beiden Projekten noch dauern, bis sie liefern können. Und von Kohleausstieg haben wir jetzt noch gar nicht geredet.

Trotz allem, die Stromversorgung sei sicher, beteuern Landesregierung und Stromversorger EnBW. Es wird künftig eben mehr Strom importiert werden müssen.