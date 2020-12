per Mail teilen

In Deutschland hat die Pflanzenvielfalt in den vergangenen Jahrzehnten spürbar abgenommen. Das geht aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung in Leipzig hervor, für die mehr als 2.000 Pflanzen untersucht wurden. Demnach ging bei etwa drei Viertel der Pflanzen der Bestand seit den 1960er Jahren um durchschnittlich 15 Prozent zurück. Besonders betroffen seien große Teile der typischen "Ackerbegleitflora" wie Saat-Wucherblume und Echter Frauenspiegel. Die Leiter der Untersuchung sprechen von einem düsteren Bild. Sie befürchten negative Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Insektenwelt.