Sonnenschein, Wärme, freie Tage: An Pfingsten wird es viele Menschen ins Freie und zu Ausflugszielen ziehen. Was in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht und was noch nicht, zeigt unsere Übersicht.

Auch wenn das sommerliche Wetter lockt, Restaurants und Biergärten wieder öffnen und touristische Ausflugsziele Besucherinnen und Besucher empfangen dürfen: Die Corona-Pandemie wird auch an einem traumhaft sommerlichen Pfingstwochenende zu spüren sein. Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat die Menschen dazu aufgerufen, sich weiterhin an die geltenden Kontakt- und Abstandsregeln zu halten: "Bei aller Freude: Wir dürfen nicht übermütig werden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei."