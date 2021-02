Beim EU-Gipfel konnte man sich auf einen einheitlichen Impfpass einigen. Gut so, sagt EVP-Abgeordneter Peter Liese, aber das sei nicht genug. Er fordert zusätzlich strengere Grenzkontrollen.

Die Einigung beim EU-Gipfel auf einen gemeinsamen Impfpass sieht Peter Liese, Abgeordneter der EVP-Fraktion im EU-Parlament und gesundheitspolitischer Sprecher, positiv. Er sagte SWR, es sei "höchste Zeit" gewesen, dies auf EU-Ebene zu regeln - auch wenn die Frage, welche Grundrechte damit aufgehoben werden können, Sache der Nationalstaaten sei.

Gleichzeitig warnte er aber auch vor zu viel Euphorie: "Wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, dass man nur mit diesem Impfausweis überhaupt reisen kann." Im letzten Sommer sei beim Reisen nur sehr viel mehr möglich gewesen, weil man eine niedrige Inzidenz gehabt habe. "Deswegen müssen wir uns auch auf das Thema Eindämmung des Virus konzentrieren. Deswegen bin ich - anders als die EU-Kommission - der Meinung, dass wir auch an der Grenze stärker kontrollieren müssen."

Liese habe schon Anfang Januar an die EU-Kommission geschrieben und gefordert, strenger an den Grenzen vorzugehen:

"Die Schnelltests sind nicht ausreichend, wenn Menschen aus einem Hochrisikogebiet kommen und sich mehrere Tage dann in einem anderen Land aufhalten." Peter Liese, EVP-Abgeordneter im EU Parlament

Deswegen sei es richtig, was Deutschland an der Grenze zu Tschechien macht.

Menschen in Grenzregionen müssen geschützt werden

"Auch tschechische Kollegen im Europäischen Parlament sagen, die Regierung in Tschechien hat es einfach vermasselt. Die haben eine so hohe Inzidenz und haben nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen, diese Inzidenz runterzubekommen." Man müsse die Menschen in Sachsen und in Bayern schützen, da die Corona-Maßnahmen dort erfolgreich seien.

Dass es schwierig ist, beim Thema offene Grenzen und Grenzkontrollen eine gemeinsame Linie in der Europäischen Union zu finden, räumte Liese ein. "Aber das ist auch verständlich - wir haben ja noch nicht mal in Deutschland bei 16 Bundesländern eine gemeinsame Linie." Es sei "leider nicht realistisch" zu sagen, 27 Länder in der Europäischen Union würden immer exakt das Gleiche tun wollen.