Der US-amerikanische Star- und Tierfotograf Peter Beard ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Seine Leiche sei in einem Naturpark im Bundesstaat New York entdeckt worden, berichten US-Medien und berufen sich auf die Familie des Fotografen. Diese teilte auf Instagram mit, er habe in der Natur gelebt und sei dort gestorben. Beard machte Fotos von Stars wie David Bowie und Mick Jagger. Außerdem war er besonders an der Tierwelt Afrikas interessiert, die er immer wieder dokumentierte.