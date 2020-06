Nach den Ausschreitungen in Stuttgart geriet die Clubszene dort in Verruf. Dabei ist die friedlich, meint der Betreiber des "Perkins Park". Er kritisiert die Stadt Stuttgart für mangelnde Kontrolle in Corona-Zeiten.

Seit 40 Jahren schon ist Michael Presinger Clubbesitzer in Stuttgart. Er betreibt die Diskothek "Perkins Park" und stört sich an der allgemeinen Kritik an der Stuttgarter Clubszene. Im SWR sagte er:

"Wir waren entsetzt von der Beschreibung als Event- und Partyszene, aus der die Täter stammen sollen. Für mich sind das einfach respektlose Chaoten." Michael Presinger, Betreiber des "Perkins Park" in Stuttgart

Dauer 3:47 min Clubbetreiber vom Perkins Park über Stuttgarter Partyszene Michael Presinger, Besitzer und Mitbegründer der Discothek „Perkins Park“ in Stuttgart, im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll

Presinger betonte, dass die Stuttgarter Clubszene per se nicht gewalttätig sei: "Stuttgart ist, was die Ausgehszene angeht, eine friedliche Stadt. Natürlich tragen die Clubs mit ihren Security Maßnahmen auch dazu bei - und das fehlt im Moment."

Corona-Verstöße besser kontrollieren: Hat die Stadt versagt?

In Corona-Zeiten habe die Stadt Stuttgarter versäumt, ausreichend für ein friedliches Miteinander zu sorgen. "Was uns in den letzten Wochen besonders aufgefallen ist, ist, dass die Stadt Stuttgart die Einhaltung der Corona-Maßnahmen im öffentlichen Raum und auch zum Teil in der Gastronomie kaum überwacht und sichtbare Verstöße, auch in Form einer illegalen Partyszene, toleriert. Und das hat sich so mit der Zeit aufgebaut."

Warum die Clubszene in Stuttgart nicht unter der Krawallnacht leiden wird

Nach der Krawallnacht in Stuttgart befürchtet der Clubbetreiber aber nicht, dass dadurch die ganze Clubszene in Verruf gerät: "Die Clubs sind seit dem 13. März zwangsgeschlossen. Insofern gibt es diese Partyszene im Moment nicht. Wenn wir wieder aufmachen dürfen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir unter den Vorfällen leiden. Ganz im Gegenteil: Die jungen Menschen werden wieder froh sein, in geordneten Verhältnissen feiern zu können."