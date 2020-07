Strengere Regeln in den Partyhochburgen auf Mallorca für feiernde Gäste - die Partyexzesse von Urlaubern ohne Mundschutz und Sicherheitsabstand in der Nacht von Freitag auf Samstag lassen Bar- und Restaurantbetreiber handeln.

Viele Wirte an der Playa de Palma haben die Außenbereiche ihrer Bars und Restaurants mit Ketten und Zäunen von der Straße getrennt, wie mehrere mallorquinische Medien berichten. So soll der Strom der Urlauber besser geregelt und der Mindestabstand von anderthalb Meter zwischen den Gästen eingehalten werden. Außerdem haben einige Gastronomiebetriebe mehr Sicherheitspersonal an den Eingängen positioniert.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war die Lage in den Partyhochburgen Mallorcas ruhiger. Zwar feierten Urlauber ausgelassen – aber nicht so dicht gedrängt wie in der Nacht zuvor.

Weder Mundschutz noch Mindestabstand auf dem Ballermann

Von Freitag auf Samstag war es zu ausufernden Partys von Urlaubern gekommen. Auf Videos im Internet sind die Partyexzesse zu sehen: Hunderte angetrunkene Touristen stehen dicht gedrängt vor den Restaurants und Kneipen an der Playa de Palma, der gerade bei Deutschen beliebten Partyzone. Praktisch niemand trägt einen Mundschutz oder hält den Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen ein.

Mallorquinische Medien berichten, dass die Polizei sich nicht habe blicken lassen. Die Polizei selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert - genauso wie die Stadt Palma und die Regionalregierung der Balearen.

Auch britische Urlauber machen Party

Ähnliche Szenen gab es auch in der britischen Partyhochburg Magaluf auf Mallorca: Videos zeigen, wie Urlauber sämtliche Corona-Schutzauflagen missachten. Einige Betrunkene klettern auf parkende Autos.

Neuer Bußgeldkatalog: Bußgeld bis zu 600.000 Euro

Am Freitag hatte die Regierung der balearischen Inseln einen neuen Bußgeldkatalog beschlossen: Wer Partys veranstaltet, bei denen die Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden können, riskiert ein Bußgeld von bis zu 600.000 Euro.

Dauer 3:02 min Mallorca verschärfte Maskenpflicht: So reagieren Urlauber Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln werden die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. Seit Freitag gilt ein neuer Bußgeldkatalog, der harte Strafen für Veranstalter von illegalen Partys vorsieht. Nämlich Bußgelder von mehr als einer halben Million Euro. Ab Montag kommt eine strenge Maskenpflicht dazu: Auf Straßen und Plätzen werden Mund-Nase-Bedeckungen bedingslos vorgeschrieben. Die Reaktionen fallen gemischt aus...

Ab Montag verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca

Ab Montag gilt auf Mallorca und den Nachbarinseln eine verschärfte Maskenpflicht. Jeder muss einen Mund- und Nasenschutz im Freien tragen, auch wenn er oder sie den Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen einhält. Ausnahmen gelten für Strände und für Pools.