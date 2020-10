In Ägypten läuft die erste Runde der Parlamentswahlen. In 14 der 27 Provinzen können Wähler ihre Stimme abgeben, unter anderem in Alexandria und Giseh. In zwei Wochen sind die restlichen Provinzen an der Reihe - danach gibt es noch Stichwahlen. Beobachter rechnen damit, dass das neue Unterhaus überwiegend von Anhängern des Präsidenten Abd al-Fattah al-Sisi besetzt sein wird. Opposition und kritische Meinungen werden in Ägypten unterdrückt.