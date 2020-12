per Mail teilen

Nach der Szene mit fahnenschwenkenden Rechtsextremisten vor dem Berliner Reichstagsgebäude diskutieren Politik und Sicherheitsbehörden über Konsequenzen für die Sicherheit des Parlaments. SWR-Berlin-Korrespondentin Evi Seibert findet: Es soll weiterhin zugänglich bleiben.

Soll das Parlament Deutschlands in Zukunft besser abgesichert werden? Die Koalitionsfraktionen im Bundestag bemühen sich in Abstimmung mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) um einen Termin für eine Sitzung des Ältestenrats noch in dieser Woche, um über diese Frage zu sprechen, wie ein Sprecher der Unionsfraktion auf Nachfrage sagte.

Wer könnte für mehr Sicherheit sorgen?

Diskutiert wird in der Politik derzeit unter anderem auch darüber, wer künftig für die Sicherheit des Bundestags zuständig sein soll. Derzeit ist es nach Angaben des Bundesinnenministeriums die Landespolizei in Berlin. Am Wochenende gab es auch Überlegungen, die Regelungen für die sogenannte Bannmeile um das Parlament zu verschärfen, um Eskalationen bei Demonstrationen zu verhindern. Konkrete Vorschläge gibt es dazu bislang aber nicht.

SWR-Berlin-Korrespondentin Evi Seibert ist sich sicher: Das Parlament soll weiter offen und zugänglich sein. In einem Kommentar erklärt sie, warum.

Castellucci: "Wir dürfen uns nicht verbarrikadieren"

Ähnlich sieht das der für den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag sitzende Lars Castellucci. Er ist stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Im SWR sagte er zu dem Thema, man sei stolz darauf, dass Deutschland das einzige Parlament habe, dem man wortwörtlich "aufs Dach steigen" könne.

"Wir müssen schon schauen, dass wir sowas in Zukunft verhindern." Lars Castellucci

Die Reichstagskuppel sei ein Besuchermagnet. Man wolle sich deshalb keinesfalls "verbarrikadieren", auch sei es nicht erträglich, dass ständig "ein Ring von Polizisten" um die Gebäude stehen müsse.

Seibert: "Demontrationsfreiheit wurde am Samstag missbraucht"

Parteiübergreifend wurde die Szenerie am Samstagabend, bei der Demonstranten am Rande der Veranstaltungen gegen die Corona-Politik Absperrungen zum Bundestag durchbrachen, die Treppen erstürmten und teilweise Reichsflaggen schwenkten, scharf verurteilt.

Am Montag meldete sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über ihren Sprecher Steffen Seibert zu Wort. Man habe am Wochenende ein Beispiel dafür erlebt, wie aus einer Demonstration heraus von einigen die Demonstrationsfreiheit missbraucht worden sei, sagte er.

Das Ergebnis waren schändliche Bilder am Reichstag. Steffen Seibert, Regierungssprecher

Er sprach außerdem von "Antidemokraten", die versucht hätten, sich auf den Stufen des demokratischen Parlaments "breitzumachen".