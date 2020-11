In Guatemala haben Demonstranten das Parlament in Brand gesteckt. Nach Angaben des Roten Kreuzes erlitten mehrere Menschen Rauchvergiftungen. Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, teilte die Polizei mit. Die Proteste richten sich gegen den neuen Rekordhaushalt. Die Regierung plant hohe Neuverschuldungen, will aber das Geld für die Bereiche Bildung und Soziales kürzen. In Guatemala lebt mehr als die Hälfte der 17 Millionen Einwohner in Armut.