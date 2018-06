Papst warnt vor sozialen Medien

Papst Franziskus warnt vor den Auswirkungen des Internets auf junge Menschen. Er kritisiert insbesondere soziale Medien. In dem Interview-Buch "Gott ist jung" sagt er, das Internet gebe Jugendlichen das Gefühl, sie seien Teil einer einzigen großen Gruppe. Tatsächlich lasse das Netz sie aber in der Luft hängen und mache sie daher extrem flatterhaft. Franziskus findet, dass die Jugendlichen heute in einer entwurzelten Gesellschaft aufwachsen. Er fordert deshalb einen Dialog zwischen den Jungen und den Alten. Das Buch erscheint morgen, mehrere Medien zitieren daraus.