Homosexuelle Paare sollten rechtlich abgesichert sein, forderte der Papst in einem Interview. Die gleichgeschlechtliche Ehe lehnt er dagegen weiterhin ab.

Papst Franziskus hat sich bereits mehrfach gegen die Diskriminierung von homosexuellen Menschen ausgesprochen. In einem Interview für einen Dokumentarfilm forderte er nun einen gesetzlichen Schutz der Lebensgemeinschaft von gleichgeschlechtlichen Paaren. Homosexuelle seien Kinder Gottes, sagte das Kirchenoberhaupt: "Sie haben das Recht auf eine Familie."

Franziskus nannte kein bestimmtes Land, an das seine Forderung gerichtet ist. Die Aussage stammt aus dem neuen Dokumantarfilm "Francesco" des russischen Regisseurs Jewgeni Afinejewski. Der Film hatte gerade auf dem Filmfestival in Rom Premiere. Die Aussagen des Papstes beziehen sich auf den Bericht eines homosexuellen Mannes, der mit einem anderen Mann in einer Partnerschaft lebt und drei Kinder großzieht. Diese hatten zuvor von ihrer Angst berichtet, in ihrer Pfarrei in Rom nicht akzeptiert zu werden.

Papst betont: Ehe ist Verbindung von Mann und Frau

Die Forderung nach Rechtssicherheit von homosexuellen Paaren wurde bereits früher schon von Theologen, aber auch Kardinälen und Bischöfen geäußert. Zugleich macht der Papst bisher immer deutlich, dass die Ehe eine Verbindung von Mann und Frau sei. Diese müsse von anderen Verbindungen unterschieden werden, erklärte er 2016.

Im Januar habe der Papst bei einem Besuch von US-Bischöfen "zwischen sexueller Orientierung und der Frage der Ehe" unterschieden, berichtete damals Erzbischof Salvatore Cordileone von San Francisco. Es sei wichtig, so habe der Papst gesagt, dass homosexuelle Paare Zugang zu öffentlichen Leistungen hätten. Gleichzeitig habe er betont, dass diese Paare nicht heiraten könnten.

Dokumentarfilm thematisiert auch Pandemie und Polizeigewalt

In dem zweistündigen Dokumentarfilm "Fancesco" geht es nach Angaben der Produktionsgesellschaft außerdem um weitere Themen, die in den vergangenen Jahren und Monaten Schlagzeilen machten. Dazu zählen demnach die Corona-Pandemie, Polizeigewalt, Rassismus, Migration, LGBTQ-Themen, Frauenemanzipation oder sexueller Missbrauch.