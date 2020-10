Papst Franziskus hat sich überraschend zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee geäußert. Wenn er an das Wahrzeichen in Istanbul denke, empfinde er großen Schmerz, sagte Franziskus nach dem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Auch andere Geistliche haben die Entscheidung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisiert. Der Nahostkirchenrat hat die Vereinten Nationen und die Liga der Arabischen Staaten aufgerufen, sich dagegen zu stellen. Ein Gericht hatte am Freitag den Weg für die Umwandlung freigemacht. Die Hagia Sophia war mehr als 900 Jahre lang die wichtigste Kirche des Christentums, später wurde sie als Moschee und zuletzt als Museum genutzt.