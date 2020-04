per Mail teilen

Papst Franziskus hat die Osterfeierlichkeiten im fast leeren Petersdom eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Gründonnerstagsmesse zum Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu praktisch ohne Teilnehmer statt. Franziskus würdigte die Arbeit von Pflegekräften und Priestern in der Krise. Sie seien die Heiligen von nebenan. Die Kreuzwegsprozession heute Abend findet nicht wie sonst mit zehntausenden Gläubigen am Colosseum, sondern auf dem menschenleeren Petersplatz statt.