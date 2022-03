Meinung: Zeitenwende? Zeitenwirbel!

Der Krieg macht konfus wegen seines Nebeneinanders von Tradition und Moderne, meint Martin Rupps. Wladimir Putin lässt Panzer rollen, aber eine Protestaktion im russischen Fernsehen schafft es milliardenfach auf Handys und Tablets.

Ziemlich langsam begreife ich die "Zeitenwende", von der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Bundestagsrede gesprochen hat. Gut möglich, dass der Mann sich selbst die Augen reibt ob der Fernsehbilder, die der Krieg produziert. Nach meinem Eindruck unwirkliche, weil bisher nicht vorstellbare Bilder. Eine Journalistin hält in einer russischen Hauptnachrichtensendung ein Protestplakat in die Kamera. Drei europäische Regierungschefs fahren gemeinsam mit dem Zug nach Kiew, wo ein Präsident mitsamt Land seit 21 Tagen unter Feuer steht. Dieser Präsident spricht am Donnerstag per Videoschalte zum Deutschen Bundestag.

Der Ukraine-Krieg schafft seine eigenen, vielfach unwirklich anmutenden Bilder, meint Martin Rupps belogen“ hoch. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Social Media | ---

Der Krieg erschüttert mich wegen des Leids, das er Ukrainern wie Russen zufügt, aber er macht mich auch konfus wegen seines Nebeneinanders von Tradition und Moderne. Da gibt es Panzer, Kriegsgerät aus einem vergangenen Jahrtausend. Aber genauso die milliardenfache Verbreitung der Plakataktion in der Nachrichtensendung auf Smartphones und Tablets. Auch die Reaktionen auf diesen Krieg kommen mir traditionell und modern zugleich vor. Die NATO rüstet wieder massiv auf im Geist des alten Abschreckungsprinzips. Gleichzeitig braucht Sabotage in der Gegenwart keinen Sprengstoff mehr, stattdessen wird ein unsichtbarer Cyberkrieg geführt.

Die Corona-Pandemie hat weltgesellschaftliche Entwicklungen beschleunigt, der Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte es auch tun. Was ist eigentlich die Steigerung von "Zeitenwende"? Olaf Scholz‘ Redenschreiberinnen und -schreiber können sich schon mal Gedanken machen.