Meldungen über Hitzefeuer, sterbende Wälder, zuviel CO2 – das fehlt gerade noch, jetzt vor Weihnachten, jammert Marion Theis in ihrer Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

In Australien wüten Waldbrände, nach einer extremen Hitzewelle. Was mich das juckt? Gar nicht. Ist ja am anderen Ende der Erde. Und hier in Deutschland hat es nachts Minus-Temperaturen, so dass die Scheiben am Auto zufrieren und auf den Schwarzwaldhöhen der Schnee liegen bleibt. Das gleicht sich aus. Oder etwa nicht?

Die Kolumne von Marion Theis können Sie hier auch im Audio hören:

Ein neuer Klimareport von australischen Wissenschaftlern zeigt, dass sich Australien stärker erwärmt als der Durchschnitt der Erde, heißt für die Zukunft: Immer mehr Extrem-Wettersituationen und Waldbrände. Solange es noch Wald gibt. Die brasilianische Regierung arbeitet ja hart daran, ihn zu vernichten. Auf Satellitenbildern ist es zu sehen: Innerhalb eines Jahres wurde in Brasilien so viel Regenwald abgeholzt wie seit 12 Jahren nicht mehr. Die Grüne Lunge der Erde ist in Lebensgefahr.

Was mich das juckt? Gerade wenig. Die Bäume hier bei uns, deren Spitzen im Sommer noch rotbraun-verdorrt britzelten, sie sind jetzt kahl, man sieht nichts mehr von Trockenschäden. Die Borkenkäfer sind in Winterruhe. Und die Luft in der Stadt ist sowieso besser geworden seit Beginn der Corona-Krise.

"Ohne Palmöl"

Überhaupt: Ich kaufe ja immer schon die Nuss-Nugat-Creme, auf der groß das Etikett "ohne Palmöl" prangt. Na, ja, zugegeben, auch das Shampoo, die Hautcreme, die Margarine und das Weihnachtsgebäck, auf dem klitzeklein bei der Zutatenliste Palmfett oder Palmöl steht. Stimmt. Aber das liegt daran, dass ich leider mal wieder meine Brille zu Hause vergessen habe.

Davon abgesehen: Was kann unsereins schon ausrichten? Palmöl ist ja nicht verboten, ebenso wenig wie Tropenholz-Möbel. Und die Bundespolitik will keine verbindlichen Vorgaben machen, die Industrie blockiert. Würde ja auch den Geschäften schaden. Und dem wirtschaftlich wichtigen Mercosur-Handelsabkommen mit Brasilien. Die EU hat zwar gerade vorgeschlagen, die Klimaziele zu verschärfen. Doch "das passt nicht in die Zeit", wehrt sich der Arbeitgeberverband Kölnmetall – vielleicht, weil bald Weihnachten ist? Verständlich, da will man sich nicht noch mit Weltschmerz-Themen belasten.

Also: Genießen wir die besinnliche Adventszeit, lehnen wir uns zurück im Schaukelstuhl und überlassen wir die Klimafragen denjenigen, die sich damit auskennen. Den Umweltorganisationen zum Beispiel, die den Ölkonzern Shell vor Gericht bringen wollen, damit dieser weniger CO2 ausstößt. Oder den Kindern, der 8-jährigen Mariana aus Portugal, die mit ihren Freunden Deutschland und andere Länder verklagt, weil sie die Klimakrise verschärfen, statt zu mildern.

Was mich das juckt? Sehr viel! Erstens mal muss ich mich nicht selber kümmern. Und zweitens: Wenn die alle Erfolg haben, ist demnächst die Luft wieder so rein, dass ich mit gutem Gewissen in den Urlaub fliegen kann. Australien zum Beispiel, da würde ich schon mal gerne hin. Und wenn es zu heiß wird? Besorge ich mir einen Palmwedel aus Brasilien als Fächer. Die gibt es ja gerade millionenfach zum Spottpreis.