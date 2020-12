per Mail teilen

Onlinehändler sollen mittels einer speziellen Abgabe mehr Geld in den Staatssäckel abführen, fordern zwei CDU-Politiker. Doch das geht am eigentlichen Problem vorbei, meint Stefan Giese.

Mutig sind sie ja, die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Haase und Andreas Jung. In einer Vorweihnachtszeit, in der Geschäfte Corona-bedingt geschlossen bleiben und Weihnachtsgeschenke weitgehend nur im Internet gekauft werden können, fordern sie eine "Paketabgabe" für Onlinehändler. Einkaufen im Netz würde damit wohl teurer werden.

Miese Bezahlung und Steuervermeidung sind kein Privileg von Amazon dpa Bildfunk Picture Alliance

Die beiden Abgeordneten wollen mit der Abgabe Onlinehändler, die keine Gewerbesteuern zahlen, dazu bringen, die öffentliche Infrastruktur – Straßen zum Beispiel – nicht nur zu nutzen, sondern sie auch zu finanzieren. Das zielt vor allem auf den Platzhirsch unter den Online-Händlern in Deutschland: Amazon.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Der Handelsriese steht seit Jahren in der Kritik, weil er in Deutschland kaum Steuern zahlt und auch seinen Mitarbeitenden gegenüber eher knauserig ist. Und hier beginnt das Problem mit der "Paketabgabe". Natürlich ist es sinnvoll, Amazon und andere internationale Großkonzerne stärker zur Finanzierung (nicht nur) der Infrastruktur heranzuziehen, aber dafür sollte die Politik endlich die schon lange bekannten Steuerschlupflöcher stopfen, anstatt eine neue spezielle Abgabe einzuführen, die nur eine Branche in den Blick nimmt.

Video: So erleben Mitarbeiter im Amazon-Logistikzentrum Koblenz die Vorweihnachtszeit:

Hilfreich wäre daneben auch politischer Druck auf die Versand- und Paketdienstbranche, damit sie ihren Leuten endlich vernünftige Löhne zahlt. Die Streikenden, die gerade bei Amazon für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen kämpfen, würden sich sicher über ein bisschen Unterstützung aus der Politik freuen. Gleiches gilt für die Mitarbeitenden in der Paketdienstbranche, in der Tricksereien und glatte Gesetzesbrüche immer noch weit verbreitet sind.

Das sind übrigens Leute, die in aller Regel keine Schlupflöcher nutzen, sondern – nicht selten mit Wut im Bauch – mit ihren Steuern und Abgaben den Laden am Laufen halten.