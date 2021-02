Wer ab wann gegen das Coronavirus geimpft werden soll, ist in der Impfverordnung recht strikt geregelt. Dennoch tauchten in den vergangenen Wochen Berichte auf über Menschen, unter anderem Mandatsträger, die sich impfen ließen, obwohl sie längst nicht an der Reihe waren. Sollten diese Leute bestraft werden? mehr...