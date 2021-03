Kein Urlaub im Inland, aber auf Mallorca – das ist kein Skandal. Die mutlose deutsche Corona-Politik dagegen schon, meint Stefan Giese.

Das wird also nichts mit dem Osterurlaub. So haben es die Regierungschefs und -chefinnen aus Bund und Ländern beschlossen. Die Herbergen bleiben geschlossen, auch private Besuche sind nur sehr eingeschränkt möglich. Damit sind die rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und mehrere ihrer Kolleginnen und Kollegen mit dem Versuch gescheitert, "Urlaub im eigenen Land" zu ermöglichen.

"Wut, Ärger, Verzweiflung“, so beschreibt Dirk Dunkelberg vom Deutschen Tourismusverband die Stimmung in seiner Branche:

Sie halten es für skandalös, dass Urlaub auf Mallorca und in einigen anderen ausländischen Reisegebieten möglich ist, im Inland dagegen nicht. Doch worin soll der Skandal eigentlich bestehen? Die Corona-Lage auf Mallorca ist wesentlich entspannter als hier, der Inzidenz-Wert liegt bei etwa 30. Davon können wir hier einstweilen nur träumen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) behauptet, er könne nicht beantworten, warum man nicht in die Lüneburger Heide reisen dürfe, aber nach Mallorca. Ein Blick auf die Corona-Zahlen in seinem Land könnte ihm weiterhelfen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Desgleichen wäre es für Dreyer, Weil und Co. womöglich hilfreich sich zu fragen, warum die Corona-Situation in Spanien mittlerweile so deutlich positiver ist als hierzulande. Dort waren und sind vielerorts die Anti-Corona-Maßnahmen unvergleichlich härter, mit Ausgangsperren, Betretungsverboten ganzer Regionen, Maskenpflicht an allen öffentlichen Orten und empfindlichen Strafen bei Regelverstößen. Zu diesen offensichtlich wirksamen Maßnahmen fehlt der deutschen Politik – auch den empörten Länderchefinnen und -chefs – jedoch der Mut. Lieber wurstelt sie sich durch – und schimpft auf Mallorca-Urlauber.

Das halte ich für den eigentlichen Skandal.