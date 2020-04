per Mail teilen

Ohne die üblichen tausenden Gläubigen hat Papst Franziskus in Rom die traditionelle Ostermesse gefeiert und den Segen "Urbi et Orbi" gesprochen. Die Botschaft des Osterfestes sei, es gebe ein Grundrecht auf Hoffnung.

Normalerweise reisen Tausende Menschen an Ostern nach Rom, um den Papst zu sehen. Doch in diesen Tagen ist alles anders, der Petersdom und der Petersplatz waren fast menschenleer.

In seiner erstmals im Internet übertragenen Ostermesse hat Franziskus zu einem Schuldenerlass für arme Staaten wegen der Corona-Krise aufgerufen. Arme Länder seien kaum gerüstet, um sich gegen die Coronavirus-Pandemie zu stemmen. Besonders Europa mahnte er zu einem "besonderen Geist der Solidarität".

Schlichter Segen "Urbi et Orbi"

"Alle Länder sollten in die Lage versetzt werden, die notwendigste Maßnahmen zu treffen, indem die Schulden, welche die Bilanzen der ärmsten Länder belasten, teilweise oder sogar ganz erlassen werden", forderte er. Auch internationale Sanktionen müssten jetzt gelockert werden. Zudem bekräftigte der Papst seine Forderung nach einem sofortigen weltweiten Waffenstillstand.



Nach der Messe sprach das Oberhaupt der katholischen Kirche den Segen "Urbi et Orbi" - für den Stadt und den Erdkreis - in schlichter Form im Petersdom.

Papst Franziskus: "Andrà tutto bene - alles wird gut"

Schon in der Messe zur Osternacht hatte Franziskus angesichts der Corona-Krise zur Hoffnung aufgerufen. Dunkelheit und Tod hätten nicht das letzte Wort, sagte er im Petersdom. Die Ostergeschichte, die Geschichte der Auferstehung zeige, dass sich niemand von Ängsten lähmen lassen müsse.

"Andrà tutto bene" sagte der Papst und griff damit einen Slogan auf, mit dem sich die Menschen in Italien in der Corona-Krise ab den ersten Tagen der Ausgangsbeschränkungen Mut gemacht haben. Die Osternacht, so Franziskus, sei die Nacht der Zuversicht und des Optimismus.

Bischöfe im Südwesten verbreiten Hoffnung und Zuversicht

Die Bischöfe im Südwesten haben in ihren Oster-Predigten Hoffnung und Zuversicht des Auferstehungsfestes betont. Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, rief dazu auf, in der Corona-Krise nicht zu verzweifeln. Die Menschen müssten nicht in Angst und Sorge erstarren, sondern könnten Mut fassen und anderen helfen.

Der pfälzische evangelische Kirchenpräsident Christian Schad sagte in Landau, Ostern weite den Blick auf eine neue Welt, in der Schmerz überwunden, Tränen getrocknet und Wunden geheilt würden.

In Speyer sagte der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann, womöglich könne die Welt durch die einschneidende Erfahrung der Corona-Krise menschlicher werden. Ähnlich äußerte sich auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Die Krise könne helfen, die Kraft, die im Osterfest stecke, neu zu entdecken.