Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund sind nach einer Studie seltener in Spitzenpositionen vertreten als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Danach sind unter den Führungskräften nur zehn Prozent Ostdeutsche und neun Prozent Menschen mit ausländischen Wurzeln. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist zwei bis dreimal so hoch. Die wenigsten ostdeutschen Führungskräfte gibt es nach der Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung mit höchstens zwei Prozent in der Wissenschaft, der Justiz und dem Militär. Relativ stark sind sie mit 19 Prozent in der Politik vertreten. Nachfahren von Migranten sind in der Justiz, Gewerkschaften und dem Militär besonders unterrepräsentiert.