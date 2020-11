per Mail teilen

Orkantief "Sabine" ist abgezogen und hat der Windenergie einen Boom beschert: von Sonntag bis Montag deckte Strom aus Windkraftanlagen 60 Prozent des Verbrauchs deutschlandweit.

Der Sturm hat die Produktion von Strom aus Windkraft kräftig auf Touren gebracht. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet wurden zeitweise bundesweit 43,7 Gigawatt ins Netz eingespeist. Dabei kamen die Windräder allerdings an ihre Grenzen: bei Böen ab Tempo 50 stellen sich die Rotorblätter moderner Windkraftanlagen schräger, um ein Überdrehen zu verhindern.

Bei Windspitzen von 90 Stunden-Kilometer und mehr schalten die meisten Anlagen ab, erklärt SWR-Umweltredakteur Werner Eckert im Audio:

Windenergie nicht Schuld an Stromausfällen

Probleme, die großen durch den Orkan erzeugten Strommengen ins Netz einzuspeisen, gab es nach Einschätzung von Werner Eckert nicht. Da, wo es Stromausfälle gab, zum Beispiel in Teilen von Schleswig-Holstein, hatten umherfliegende Gegenstände oder umgestürzte Bäume Umspannwerke oder Leitungen beschädigt.

Die während des Orkans erzeugten Strommengen lassen sich allerdings nicht in vollem Umfang speichern: ein Teil des Stroms wurde nach Angaben Eckerts in Pumpspeicherkraftwerken verbraucht.

Diese Kraftwerke funktionieren wie Batterien: mit dem Übermaß an Strom wurden Pumpen angetrieben, die Wasser in einen höhergelegenen Stausee heben. Von dort fließt das Wasser dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu Tal und treibt dabei Turbinen an, die neuen Strom erzeugen.