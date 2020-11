Ungarns Präsident Viktor Orban droht Medienberichten zufolge mit einem Veto gegen den EU-Haushalt. Wenn das EU-Budget daran gekoppelt sei, dass sich Mitgliedsstaaten künftig an rechtsstaatliche Prinzipien halten müssten, dann werde er gegen den Haushalt stimmen. Das schrieb Orban ungarischen Medien zufolge in einem Brief unter anderem an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Hintergrund ist: Die EU will über die Kürzung von finanziellen Mitteln künftig Staaten dafür bestrafen können, wenn sie gegen rechtsstaatliche Prinzipien handeln. Polen und Ungarn stehen dafür seit Jahren in der Kritik.