Online-Händler geben die Mehrwertsteuersenkung kaum an ihre Kunden weiter. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Die 100 umsatzstärksten Shops im Netz haben demnach ihre Preise in diesem Monat um durchschnittlich knapp 0,8 Prozent gesenkt. Hätten sie die Steuersenkung weitergegeben, läge die Ersparnis für die Kunden bei etwa 2,5 Prozent. Die geringere Mehrwertsteuer ist Teil des Konjunkturpakets der Bundesregierung.