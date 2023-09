Meinung: Online geht's meist doch nicht schneller

Ab 1. September geht die Kfz-Zulassung mancherorts auch online. Doch das hat seine Tücken und ist nicht immer einfacher und schneller, findet Kirsten Tromnau. Sie hatte erst ein Anti-Online-Erlebnis.

Ab 1. September sollen auch in Baden-Württemberg mehr Kfz-Zulassungen online möglich sein. Klingt erstmal klasse. Man denkt, das geht einfach, schnell, unkompliziert und von zuhause aus. Doch ich habe Bedenken, denn leider hatte ich erst diese Woche ein nicht so erfreuliches Online-Erlebnis. Es ging um die Änderung einer Versicherung.

Das Ganze fing prima an: Gespräch mit dem Versicherungsvertreter ging schön per Schalte von zuhause aus. Dauerte auch nur eine halbe statt der angesetzten ganzen Stunde. Doch danach wurde es knifflig. Er schickte mir per Mail 20 Seiten. Dazu eine Gebrauchsanweisung: Alle 20 Seiten ausdrucken, ausfüllen und jede einzelne unterschreiben. Danach alle Seiten wieder einscannen und zusammengefasst als ein Dokument zurückmailen - in einem möglichst kleinen Dateiformat. Und da wurde es noch komplizierter.

Nach dem Einscannen war meine Datei 10.000 KB groß statt der geforderten 10 KB. Verflixt noch eins. Ich suchte also erstmal gefühlt eine Stunde, wie ich dieses Format nun verkleinern kann. Nach mehreren Versuchen kam ich auf 500 KB. Doch bevor ich noch weitere Stunden verplemperte, habe ich es ihm in diesem Format zugeschickt. Der Mann war zufrieden, schrieb er mir zumindest zurück.

Ich war es nicht und dachte bei mir: Das nächste Mal wähle ich vielleicht doch wieder den persönlichen Termin. Da hat man alles gleich direkt erledigt - und es schont die Nerven.