Zu Beginn des israelischen Holocaust-Gedenktags haben jüdische Studenten mit einer Online-Aktion an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Da öffentliche Gedenkveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen, wurden in einem Video-Stream auf einer Internetseite die Namen ermordeter Juden verlesen. Auch die Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem hatte dazu aufgerufen, von zuhause aus an die Opfer zu erinnern.