"Dabei sein ist alles" - bei den Olympischen Spielen in Tokio ist das schwierig, denn Zuschauer sind nicht zugelassen. Dass IOC-Präsident Thomas Bach an den Spielen trotz aller Widrigkeiten festgehalten hat, war vielleicht keine so gute Idee, meint Pascal Fournier in seiner Kolumne.

Es gibt Menschen in diesen Tagen, die verdienen wirklich Mitleid. All diejenigen zum Beispiel, die in der Flut Angehörige oder ihre Existenz verloren haben, denen das Wasser binnen weniger Stunden alles genommen hat. Alles weg, alles nur noch Schmerz und Schutt und Schlamm… Wem sowas passiert, der verdient Mitleid – und nur, falls Sie sich fragen: Nein, das meine ich NICHT ironisch, das meine ich sehr ernst.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören: Aber neben den Flutopfern gibt es dieser Tage noch jemanden, der mir irgendwie leidtut. Und wissen Sie wer? IOC-Präsident Thomas Bach! Der Mann verkörpert eine der tollsten Ideen überhaupt. Völkerverbindende, friedliche, weltumspannende Sportwettkämpfe. Sie wissen schon – die „Jugend der Welt" und so. Und dann verhagelt das Coronavirus alles. Olympia bitte weniger emotional Selbst mit einem Jahr Verspätung ist in Sachen Olympia nämlich eigentlich NIX so, wie es sein sollte. Bach reist zu den Spielen an – und statt eines fulminanten Empfangs kriegt er pandemiehalber erst mal drei Tage Stubenarrest auf seinem Hotelzimmer. Die Atmosphäre im vor Corona mal olympiaverrückten Japan – bestenfalls frostig. Er hoffe, so Bach bei einem Empfang, die Stimmung werde im Lauf der Spiele „weniger emotional, um nicht zu sagen: weniger aggressiv" – ZITATENDE. Weniger Emotionen – das hat sich auch noch kein Ober-Olympier wünschen müssen. Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Dabei hat er doch wirklich alles versucht, diesen Corona-Spielen trotzdem irgendwie noch olympischen Geist einzuhauchen. OK – Zuschauer beim Fackellauf gingen pandemiebedingt nicht, aber an den Straßen wehten zehntausende Papierfähnchen mit den fünf Ringen. Die Flamme bekam zwar kaum jemand zu sehen – aber Entschuldigung: wir wissen ja wohl, wie Feuer aussieht, oder? Die Eröffnungsfeier: mit Sponsoren und ein paar Mächtigen, dafür ohne Publikum. Und? Die meisten von uns schauen Olympia eh im Fernsehen. Olympia-Begeisterung sieht anders aus dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Eugene Hoshiko Virtuelles Anfeuern Die Wettkämpfe auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber Bach hat doch extra angeregt, die Athleten virtuell anzufeuern – einfach ein Jubelvideo aufnehmen und posten. Olympia!!! Sogar eine neue olympische Disziplin hat das IOC abgesegnet: ab 2026 gibt's Ski-Mountaineering, Ski-Bergsteigen. Toll! Und ein neues olympisches Motto hat Bach für Tokio auch durchgesetzt: das traditionelle „citius – altius – fortius" (also „schneller – höher – stärker") wird ergänzt um „communiter" – „gemeinsam". Geht's noch olympischer? Was würde wohl der alte Pierre de Coubertin sagen? Vermutlich sowas wie: „Thomas – vergiss' es. Das wird nix." Wie gesagt: Er könnte einem leidtun, der IOC-Präsident. Und nur, falls Sie sich fragen – ja, das war jetzt ironisch!