Olaf Scholz, sein Senator und ein Pimmel

Möchte-gern-Kanzler Olaf Scholz hat nicht immer ein glückliches Händchen in Personalfragen. Die Chancen auf eine peinlich-amüsante Posse im Bund stehen damit gut, meint Stefan Giese.

Hamburg ist eine Stadt voller "Pimmel". Das liegt – kein Scherz – vor allem am dortigen Innensenator Andy Grote (SPD). Dieser wurde nämlich in einem Tweet als Pimmel bezeichnet. Das ist nicht nett und auch nicht geschmackssicher, aber gemessen an dem, was sonst an Beleidigungen und Geschmacklosigkeiten im Netz herumschwirrt, ganz kleines Kaliber. Dennoch hat es sich Grote nicht nehmen lassen, einen Strafantrag zu stellen – und damit eine wahre Pimmel-Eskalation ausgelöst.

Vom kleinen Tweet zum Großplakat – die "Pimmelgate"-Affäre dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Müller

Es folgten eine fragwürdige Hausdurchsuchung bei dem bereits geständigen Pimmel-Tweet-Schreiber; diverse Aufkleber im Stadtgebiet, die Andy Grote versicherten, dass er – nun ja – ein Pimmel sei; Polizeieinsätze gegen diese Aufkleber wegen – wiederum kein Scherz – "Gefahrenabwehr"; ein Großplakat an einem linken Kulturzentrum, das Andy Grote einmal mehr mit einem …Sie-wissen-schon… in Verbindung brachte; mit Pinseln bewaffnete Polizisten, die dem Plakat zu Leibe rückten; schließlich die Neugestaltung des Plakats mit gleichem Inhalt. Ein Ende ist nicht in Sicht und die Lokalpresse voller Berichte über den "Pimmelgate".

Man könnte dieses Schauspiel für eine peinlich-amüsante Provinzposse halten, wenn nicht ausgerechnet Olaf Scholz als damaliger Hamburger Bürgermeister Andy Grote in das Amt des Innensenators gehievt hätte, wo er seitdem ebenso dünnhäutig wie übermotiviert agiert. Wenn der Mann, der sich anschickt, der nächste deutsche Bundeskanzler zu werden, nicht aus dieser Fehlentscheidung gelernt hat, stehen die Chancen ziemlich gut, dass ein ähnlich peinlich-amüsantes Schauspiel auf Bundesebene aufgeführt wird.

Es bleibt also spannend – auch für die Hamburgerinnen und Hamburger, denen ich wünsche, dass die Polizei dort bald nicht mehr vom Innensenator in eigener Sache eingespannt wird.