In Singen (Kreis Konstanz) ist offenbar ein zweites Kind, das der nationalen Minderheit der Sinti angehört, Opfer von Beleidigungen durch die Polizei geworden. Das teilte der Landesverband Deutscher Sinti und Roma mit.

Der Fall steht im Zusammenhang mit einem Übergriff auf einen elfjährigen Sinto Anfang Februar. Er soll damals von Singener Polizeibeamten beleidigt und in Handschellen abgeführt worden sein. Am Montag hat ein Richter zu dem Vorfall Zeugen befragt. Dabei kam laut dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma ans Licht, dass einer der Polizisten kurz vor dem Vorfall mit dem Elfjährigen ein weiteres Kind beleidigt haben soll. Zudem habe es einen Handyanruf des Vaters nicht entgegennehmen dürfen. Der Rechtsanwalt der Familie des Kindes hat Strafanzeige gestellt.

Ermittlungen gegen die Polizei laufen

Darüber hinaus teilte der Landesverband Deutscher Sinti und Roma mit, dass im Fall des Elfjährigen gegen insgesamt vier Polizisten und Polizistinnen ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft Konstanz bestätigte das am Dienstagnachmittag nicht. Über den Eingang der zweiten Strafanzeige lägen ebenfalls noch keine Informationen vor. Das Konstanzer Polizeipräsidium, das für die Beamten in Singen zuständig ist, äußerte sich im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht zu den Vorwürfen.

Immer wieder Polizeigewalt gegen Sinti

In Baden-Württemberg hat es mehrfach Vorkommnisse von Polizeigewalt gegen die nationale Minderheit der Sinti gegeben. Der Landesverband sei im Gespräch mit dem Innenministerium, um dem Phänomen des Antiziganismus strukturell begegnen zu können, so der Vorstandsvorsitzende Daniel Strauß. "Wir vertrauen hier in die rechtsstaatlichen Instrumente der Ermittlungsbehörden und sind uns sicher, dass der Sache nachgegangen wird".

Junge soll in Handschellen abgeführt worden sein

Am 6. Februar hatten Polizisten in Singen spielende Kinder vor einem Wohnhaus kontrolliert. Dabei sollen sie den elfjährigen Jungen beschimpft und in Handschellen abgeführt haben. Von weiteren Kindern seien die Personalien aufgenommen worden. Das Innenministerium bestätigte damals, das es zu einem Vorfall gekommen war, bei dem ein Junge mit angelegten Handschellen zur Polizeidienststelle gebracht wurde.