Meinung: Günther Oettinger - keine Zeit für die Liebesbank

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger sieht das Land "nicht mehr vorne". Martin Rupps geht Oettingers Hang zur billigen Zuspitzung auf die Nerven.

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) haut gern mal einen Spruch raus. So kürzlich über die Region Stuttgart, die er verschlafen, träge und satt nannte. In Baden-Württemberg "sind wir nicht mehr an der Spitze", legt Oettinger jetzt im SWR-Interview nach. Nicht mehr vorne bei Bildung und Forschung. Auch die wirtschaftliche Zukunft sei gefährdet.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Der Philosoph Heraklit könnte Günther Oettinger den Satz entgegenhalten: "Alles fließt." Nichts bleibt, wie es ist. Aber Günther Oettinger gefällt sich, glaube ich, in der Rolle des baden-württembergischen Haudraufs. Er zählt sich offenbar immer noch zu den besten Politikern und klopft Sprüche gegen die eigene Bedeutungslosigkeit.

Der ewige Musterschüler

Ich bewundere Günther Oettinger für seine stupende Intelligenz und gehe mit vielen seiner – meist konservativen – Ansichten mit. Doch sein unermüdlicher Geltungsdrang nervt mich ebenso wie sein Hang zur billigen Zuspitzung. Noch mit fast 70 erscheint mir Günther Oettinger als der ewige Musterschüler, der zwischen 20 und 30 lieber Wahlkampf für die CDU machte, statt mit Frauen rumzuknutschen. Keine Zeit für die Liebesbank auf dem Weg zur Regierungsbank.

Wie wäre es, Günther, mit einem Gedichtband, den Du Angela Merkel "in Dankbarkeit" widmest? Oder einem Roman über Kabale in der baden-württembergischen Politik? Nein, im Sprüche klopfen bist Du "an der Spitze". Sonst würdest Du womöglich noch verschlafen, träge und satt!