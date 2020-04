per Mail teilen

Österreich will die Maßnahmen gegen das Corona-Virus schrittweise ab 14. April lockern. Kleinere Geschäfte sollen unter Auflagen wieder öffnen, Schulen aber vorerst geschlossen bleiben.

Zurück zur Normalität - und zwar Schritt für Schritt, schneller als andere. Das will Bundeskanzler Sebastian Kurz mit der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen erreichen.

Dauer 1:10 min Corona: Wie geht es weiter in Österreich? Corona: Wie geht es weiter in Österreich?

Kleine Geschäfte dürfen zuerst öffnen, dann erst Restaurants

Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 400 Quadratmetern könnten laut Fahrplan des Bundeskanzlers ab Dienstag nach Ostern wieder öffnen. Außerdem auch Bau- und Gartenmärkte. Ab dem 1. Mai sollen alle Geschäfte - auch Frisöre - wieder ihre Läden für Kunden aufschließen. Die Gastronomie muss etwas länger warten: Restaurants und Hotels sollen frühestens Mitte Mai wieder öffnen.

Masken sind Pflicht

In der vergangenen Woche hatte Österreich angekündigt, es werde eine Maskenpflicht geben. Jeder, der zum Beispiel im Supermarkt einkaufen geht, muss einen Mund- und Nasenschutz tragen. Seit Montag ist das nach einigen Übergangstagen Pflicht. Das bleibt auch weiterhin so. Dazu muss man jetzt auch eine Maske tragen, wenn man Bus oder Bahn fährt.

Appell an die Öffentlichkeit

Kurz mahnt: Das öffentliche Leben kann nur dann wieder langsam hochgefahren werden, wenn sich die Bevölkerung weiterhin an die Maßnahmen halte.

"Die Osterwoche wird eine entscheidende Woche sein. Es wird eine Woche sein, die ausschlaggebend dafür ist, ob die Wiederauferstehung nach Ostern, die wir uns alles wünschen, auch so stattfinden kann." Sebastian Kurz, Bundeskanzler in Österreich

Der Bundeskanzler richtete eindringliche Worte an die Bevölkerung. Er bitte alle dringend, durchzuhalten. Falls nicht, würde alles zunichte gemacht werden, was in den vergangenen drei Wochen im Kampf gegen das Coronavirus erreicht worden sei.

Ausgangsbeschränkungen bleiben

Die Ausgangsbeschränkungen werden vorerst in Österreich bis Ende April verlängert. Raus darf nur, wer einen triftigen Grund hat. Nur Sport, Einkaufen, Unterstützung von Hilfsbedürftigen und der Weg zur Arbeit bzw. nach Hause sind erlaubt.

Schulen bleiben zu, Veranstaltungen vorerst nicht möglich

Die Schulen sollen nach Kurz' Plan bis mindestens Mitte Mai geschlossen bleiben. Die Alternative lautet auch weiterhin: Schüler müssen zu Hause lernen. Auch Universitäten haben demnach bis zum Ende des laufenden Semesters zu. Veranstaltungen soll es in Österreich erst wieder ab Anfang Juli geben.

"Oster-Erlass" zurückgenommen

Der sogenannte Oster-Erlass, der große Menschenansammlungen im Privaten verhindern sollte, wurde aufgehoben. Landesweit gab es seit vergangener Woche reichlich Kritik daran. Er sei nicht notwendig, die aktuellen Beschränkungen reichten aus, um Corona-Partys zu verhindern.