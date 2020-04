Ölhändler in den USA mussten erstmals Geld dafür bezahlen, dass ihnen noch jemand den Rohstoff abkauft. Was bedeutet dieser Preisverfall beim Tanken und für Heizölkunden?

Das gab es so noch nie: Dollar um Dollar, Cent um Cent ging der Ölpreis für ein Fass der US-Sorte WTI nach unten. Sank erst unter zehn Dollar, dann unter einen Dollar. Am Ende rutschte der Preis sogar noch ins Negative. Ölhändler mussten also erstmals ihre Kunden dafür bezahlen, dass sie ihnen überhaupt noch das Rohöl abkauften.

Schwache Weltwirtschaft und Corona sorgen für kräftigen Preisrutsch

Gerade in den USA sinken die Ölpreise dramatisch stark. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Preisrutsch beim Öl liegt vor allem an der stark gesunkenen Nachfrage. Die Weltwirtschaft schwächelt schon seit Jahresbeginn, braucht daher immer weniger Energie. Bedingt durch die aktuelle Corona-Pandemie hat sich dieser Effekt nun nochmals erheblich verstärkt. Viele Volkswirtschaften haben in den vergangenen Wochen und Monaten regelrechte Vollbremsungen vollführt: Schließen Schulen und Geschäfte, Büros und Fabriken braucht es immer weniger Öl. In den USA etwa wird wegen Corona aktuell nur noch halb so viel Benzin gekauft wie sonst. Die Nachfrage nach Flugzeugbenzin ist sogar um mehr als 70 Prozent eingebrochen.

Preisverfall beim US-Öl besonders heftig

Der aktuell besonders heftige Preisrutsch in den USA – erstmals sogar ins Negative – hat besondere Gründe. Das war eher ein technischer Effekt, der etwas mit der Art des Handels zu tun hat, nämlich: dem Termingeschäft. Das verpflichtet den Verkäufer, zu einem bestimmten Termin eine bestimmte Menge Öl zu einem festen Preis zu liefern. Genauso verpflichtet sich der Käufer diese Menge abzunehmen. Mit diesen sogenannten Kontrakten wird gehandelt.

Jetzt den Heizöltank vollmachen?

Im aktuellen Fall aber drohte dieser Plan nicht aufzugehen, weil die Inhaber der Kontrakte auf einmal vor der Situation standen, ihre Lieferverträge nicht mehr loszuwerden, weil niemand mehr Öl brauchte. Oder aber sie hätten im Mai tatsächlich Öl geliefert bekommen, von dem sie nicht gewusst hätten, wohin damit – denn die Lager in den USA sind komplett überfüllt, die Kapazitäten sind wohl absolut am Limit. Die Spekulanten mussten die Papiere abstoßen, egal zu welchem Preis. Das hat den Preissturz dort besonders verstärkt.

Benzin- und Heizölpreise könnten auch bei uns weiter sinken

Auch hierzulande sind die Preise an der Tankstelle schon dauerhaft niedrig und werden vermutlich auch noch weiter nachgeben. Ähnlich sieht es beim Heizöl aus, da geht es auch in Richtung neuer Langzeittiefststände. Denn solange die Nachfrage weiterhin so schwach bleibt, weil Unternehmen nicht mehr produzieren und Flugzeuge nicht mehr fliegen, auf der anderen Seite aber das Angebot an Öl auf dem Markt weiter groß ist, drückt das den Preis beim Rohöl – und eben auch an der Tankstelle. Dass Autofahrer aber jett Geld bekommen statt zahlen, um den Tank voll zu machen ist nicht realistisch. Denn beim Benzinpreis spielen natürlich viel mehr Faktoren mit als nur der Rohölpreis. Denn wir zahlen an der Tankstelle schließlich auch die Produktionskosten fürs Benzin in der Raffinerie, die Beschaffungskosten und natürlich die Steuern.

Drosselung der Rohöl-Produktion bremst Preisverfall bislang nicht

Die Ölförderländer Saudi-Arabien, aber auch die USA oder Russland wollen diesem Überangebot und sinkenden Preisen nun entgegensteuern. Das haben sie bereits beschlossen. Pro Tag sollen ab Mai 10 Millionen Barrel (also Fass Rohöl) weniger gefördert werden. Analysten sagen allerdings, dass diese Maßnahme nicht ausreichen wird. Dazu ist die Vollbremsung der Weltwirtschaft, wie wir sie momentan erleben, einfach zu heftig.