Die Ausgangssperre beschädigt das Versprechen des Rechtsstaats, als freier Mensch in einem freien Land zu leben, meint Martin Rupps.

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) hat gefordert, der Ausgangssperre in Baden-Württemberg ein Ende zu machen. Dort dürfen Menschen ihre vier Wände zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur aus "triftigem Grund" verlassen. In Rheinland-Pfalz gibt es keine landesweite Ausgangssperre, lediglich in einigen Kommunen wurde sie bisher verhängt.

Seit Wochen gilt in Baden-Württemberg eine nächtliche Ausgangssperre. In Rheinland-Pfalz haben sie bisher lediglich einige Kommunen verhängt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Aus medizinischer Sicht sprechen triftige Gründe für eine Ausgangssperre. Wer ohne Besuch zuhause bleibt, steckt sich dort eher nicht an und infiziert auch niemanden sonst. Eine Ausgangssperre erhöht die Hemmschwelle, einander zu besuchen. Vor allem Jugendlichen soll sie nächtliche Treffen vergällen.

So viel Freiheit wie möglich

Es gibt aber auch einen politischen Aspekt. Freizügigkeit in punkto Ort und Zeit gehört zu den wichtigsten Versprechen eines demokratischen Rechtsstaats. Er soll es nur brechen, wenn Gefahr im Verzug ist. Die aktuelle Pandemie-Lage mag juristisch so auslegbar sein. Für mich – und ich glaube für andere auch – fühlt sie sich wie eine Freiheitsberaubung an. Der Pflicht einer Bundes- oder Landesregierung, die Pandemie einzudämmen, steht das Gebot gegenüber, den Menschen so viel Freiheit wie möglich zu erhalten.

In meiner Bundeswehr-Zeit habe ich mich an manches gewöhnen können: 5.30 Uhr-Wecken, Wachdienste am Wochenende, Märsche in voller Montur. Nie abfinden wollte ich mich mit dem sogenannten Zapfenstreich, der Bettruhe um 22.00 Uhr. Eine Maßnahme mit disziplinarischem Sinn, aber wider die biologische Uhr.

Ausgangssperren mögen Menschen vor dem Virus schützen. Zugleich missachten sie das Bedürfnis vor allem junger Leute, sich als freie Menschen in einem freien Land zu fühlen und auch so zu leben. Politiker, die Ausgangssperren verhängen, leisten der Demokratie einen Bärendienst.