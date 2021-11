Nun regiert mal schön

Jetzt liegt er endlich vor, der Ampel-Koalitionsvertrag – und wir wissen jetzt, dass in den kommenden vier Jahren einiges auf uns zukommen könnte. Das allein ist vielleicht schon eine gute Nachricht – meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne.

Die Zeit des "Mehr Demokratie Wagens" ist lange vorbei – Willy Brandts Kanzlerschaft endete bekanntlich 1974. Aber – sag‘ noch einer, in Deutschland sei keine Bewegung möglich: Nicht mal 50 Jahre später wird hierzulande schon wieder gewagt. Nicht: Mehr Demokratie – wobei man jetzt fragen könnte, ob das nicht auch nochmal den einen oder anderen Kraftakt wert wäre. Aber sei’s drum. Jedenfalls: seit Mittwoch wagt Deutschland ganz offiziell: den Fortschritt. In einem Land, das seine Beharrungskräfte unter Beweis gestellt hat, in dem es Helmut Kohl und Angela Merkel jeweils 16 Jahre lang die Treue hielt, ist das nicht nichts. Fragt sich nur, was es ist. Also – der Fortschritt.

Laut Koalitionsvertrag zum Beispiel: Kohleausstieg, Abschied vom Verbrenner, der klimaneutrale Umbau der deutschen Wirtschaft. Die Digitalisierung. OK, das ist jetzt alles wenig originell, denn genau sowas meint "Fortschritt" in der Regel ja. Aber: Fortschritt ist – laut Koalitionsvertrag – auch eine permanente Corona-Stallwache im Kanzleramt. Gar keine schlechte Idee!

Wer berät noch die scheidende Regierung?

Als sich Anfang der Woche der ehemalige Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosolmedizin zu Wort gemeldet und erklärt hat: Die Ansteckungsgefahr auf Weihnachtsmärkten sei sehr gering, deren republikweite Schließung mithin Kappes – da hab‘ ich mich schon gefragt, wer eigentlich nach 20 Monaten Pandemie die scheidende Regierung berät und wie viel Expertise da inzwischen durchdringt. Sorry, ich schweife ab.

Was ist noch Fortschritt? Eine Milliarde Pflegebonus. Wahlalter ab 16 – wenn die Union bei der Grundgesetzänderung denn mitmacht. Mehr Unterstützung für Kinder. Staatlicher Wohnungsbau. Die Legalisierung von Cannabis. Gut, etwas mehr Gelassenheit kann auch ein Fortschritt sein hierzulande.

Tja – viele hehre Vorsätze. 177 Seiten beste Absichten. Ich würde sagen: Wir sprechen uns Mitte März wieder, wenn die 100 Tage Einstiegsfrist um sind. Willy Brandt zum Einstieg – zum Ausstieg: noch ein abgeändertes Zitat eines SPD-Granden. Frei nach Gerhard Schröder: "Nun regiert mal schön!"