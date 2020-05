per Mail teilen

Die AfD in Nordrhein-Westfalen stoppt ihr umstrittenes Malbuch für Kinder. Das Buch sei leider verfrüht veröffentlicht worden, so die AfD-Fraktion. Das Malbuch hatte wegen rassistischer Inhalte massive Kritik ausgelöst. Abgebildet sind beispielsweise kleine Mädchen mit Zöpfen, die vor gefährlich und fremdartigen Männern weglaufen. Bei der Polizei in Krefeld seien nach der Verteilung der Bücher mehrere Strafanzeigen gegen die AfD-Landtagsfraktion wegen Volksverhetzung eingegangen, sagte ein Sprecher.